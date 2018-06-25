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Англія – Панама – 6:1 – відео голів та огляд матчу

24 червня 17:03 4033 Читать на русском
Англія – Панама – 6:1 – відео голів та огляд матчу
Англія – Панама – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Англії у матчі 2-го туру ЧС-2018 перемогла Панаму з рахунком 6:1. Дивіться відео голів та огляд матчу.

На 8-й хвилині матчу рахунок відкрив Джон Стоунз, який зреагував на подачу з кутового прапорця та легко пробив повз голкіпера.

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Джессі Лінгард заробив для команди Гарета Саутгейта пенальті, який впевнено реалізував Харрі Кейн. Так команда "Трьох левів" подвоїла перевагу.

Потім Лінгард вже все зробив сам. Джессі обійшов кількох суперників та пробив точно у дев'ятку воріт з-за меж штрафного майданчика. Гол-красень.

Трохи згодом дубль оформив захисник Стоунз після комбінації англійців.

Але цього збірній Англії було мало. Ще до перерви Харрі Кейн отримав право на ще один пенальті, який без проблем реалізував.

У другому таймі хлопці з туманного Альбіону продовжили побиття Панами. Рубен Лофтус-Чік пробивав по воротам, і м'яч зрткошетив від Кейна та залетів у ворота. Гол зарахували на Харрі, на рахунку якого вже хет-трик.

Панама все ж таки знайшла сили на відповідь. Феліпе Балой відгукнувся на простріл з флангу та забив перший гол своєї збірної на чемпіонатах світу.

Відео голів та огляд матчу:

ЧС-2018 2 тур

Англія - Панама: Неділя 24 червня 2018

Англія
Матч завершено
6 : 1
Панама
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ЧС 2018 Відеоновини Англія Англія Панама Панама Англія - Панама Джессі Лінгард Джессі Лінгард Харрі Кейн Харрі Кейн Феліпе Балой Феліпе Балой Джон Стоунз Джон Стоунз
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