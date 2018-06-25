Англія – Панама: Кейн – найкращий гравець матчу

Капітан збірної Англії Харрі Кейн визнаний найкращим гравцем переможного матчу "Трьох левів" проти збірної Панами (6:1) на чемпіонаті світу-2018.

Форвард Тоттенхема став найкращим у поєдинку Англія – Панама, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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Кейну вдалося оформити хет-трик у матчі проти панамців, а команда Гарета Саутгейта здобула приголомшливу перемогу з рахунком 6:1. Відзначимо, що два з трьох м'ячів 24-річний нападник провів із пенальті.

Ця нагорода стала другою для Кейна на ЧС-2018. Раніше його визнали найкращим у матчі проти Тунісу, що відбувся в першому турі.