toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ПОЛЬЩА - КОЛУМБІЯ ЯПОНІЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛІЯ - ПАНАМА Новини ЧС 2018

Англія – Панама: Кейн – найкращий гравець матчу

24 червня 17:24 127 Читать на русском
Англія – Панама: Кейн – найкращий гравець матчу
Англія – Панама: Кейн – найкращий гравець матчу

Капітан збірної Англії Харрі Кейн визнаний найкращим гравцем переможного матчу "Трьох левів" проти збірної Панами (6:1) на чемпіонаті світу-2018.

Форвард Тоттенхема став найкращим у поєдинку Англія – Панама, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

ЧС-2018 Англія розтрощила Панаму: Кейн обганяє Роналду та Лукаку, а панамці забивають історичний гол

Кейну вдалося оформити хет-трик у матчі проти панамців, а команда Гарета Саутгейта здобула приголомшливу перемогу з рахунком 6:1. Відзначимо, що два з трьох м'ячів 24-річний нападник провів із пенальті.

Ця нагорода стала другою для Кейна на ЧС-2018. Раніше його визнали найкращим у матчі проти Тунісу, що відбувся в першому турі.

ЧС-2018 2 тур

Англія - Панама: Неділя 24 червня 2018

Англія
Матч завершено
6 : 1
Панама
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Англія Англія Панама Панама Англія - Панама Харрі Кейн Харрі Кейн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
37
хв
Саудівська Аравія
17:00
Єгипет
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук