Англія – Панама: долю місць може вирішити жеребкування, лідер Золотої бутси присоромлює Мессі та Роналду

Англія і Панама зустрічалися у матчі 2 туру Чемпіонату світу 2018 у групі G. Звіт і результат гри читайте на "Футбол 24".

Матч Англія – Панама стартував о 15:00. Англійцям потрібно було перемагати з великою різницею в контексті боротьби з Бельгією за першу сходинку. Панаму влаштовувала лише перемога. Інакше шанси на плей-офф ставали примарними.

Англія – Панама – відео голів

Панама неочікувано створила перший момент. На 5-й хвилині Годоя вивели на зручну позицію на межу штрафного англійців, але м'яч зірвався з його ноги. Однак першими забили фаворити. Джон Стоунз фактично з 11-метрової позначки вколотив снаряд головою. Панама відповіла гострим прострілом справа, який перервав у відчайдушному підкаті Волкер, та ударом Барсенаса здалеку – дуже близько до мети.

Англія – Панама: ОНЛАЙН-трансляція матчу ЧС-2018

Англійці ж заробили неоднозначний пенальті. Лінгард впав у боротьбі з двома захисниками, та мегаочевидним цей фол не назвеш. Кейн без шансів для воротаря забив свій 3-й гол на турнірі. Лідер Манчестер Юнайтед зробив з нічого і третій. Стіночка зі Стерлінгом і кручений удар у дальню дев'ятку. Стоунз оформив дубль головою на добиванні після стандарту, а Кейн реалізував ще один 11-метровий. Стоунза і Кейна тримали борцівськими прийомами, і це вже було справедливе пенальті. Харрі зрівнявся з лідерами списку найкращих бомбардирів ЧС-2018 Лукаку і Роналду – в усіх по 4 забитих м'ячі.

Оформив Кейн і курйозний хет-трик. Лофтус-Чік пробив здалеку, форвард Тоттенхема ненароком став на шляху м'яча та отримав несподіваний подарунок. Відзначимо, що тут єгипетський рефері Гріша Гехад скривдив панамців – у Харрі був офсайд.

Панама не полишала спроб забити свій перший гол на чемпіонатах світу. Навіть складалось таке враження, що в матчі з Англією це єдина мета аутсайдерів з перших хвилин. Двічі не давав забити воротар Евертона Пікфорд, в одному з моментів вийшовши за межі свого штрафного. Роман Торрес замикав дальню стійку без перешкод, але не влучив у порожній кут.

І все ж Панама свого досягла. Історичний дебютний гол на Мундіалі забив 37-річний захисник Феліпе Балой, який вийшов на заміну і отримав від Торреса капітанську пов'язку. У падінні панамець ефектно замкнув навіс зі штрафного. До слова, гравець Мунісіпаля став першим в історії представником чемпіонату Гватемали, який відзначився на Чемпіонаті світу.

Англія набирає стільки ж, скільки Бельгія – по 6 очок. Обидві команди виходять в 1/8 фіналу. З якого місця, покаже очна зустріч в останньому турі. Відзначимо, що Англія і Бельгія підходять до неї з однаковою різницею голів 8:2.

Англія не така могутня, як рахунок

Дивіться, сумнівний пенальті та гол Кейна з офсайду – вже маємо не таку вражаючу різницю голів. Панама так хотіла забити свій дебютний гол на чемпіонатах світу, що давала англійцям в рази більше простору, ніж бельгійцям. Кейн, звичайно, найкращий бомбардир турніру після 2-го туру, проте всім би таких суперників та ще й сприяння суддів. Англійці куражились в атаці, але й дозволили Панамі створити море моментів. Якби супернику більше щастило, рахунок був би зовсім інший. Як би не довелось болюче падати на грішну землю у плей-офф...

Утім наразі все це не скасовує подвигів тих же Лінгарда та Стоунза. Останній взагалі став першим англійським захисником, який забив 2 голи на ЧС. Креативу і біди в команді Саутгейта чекай від кожного, і в цьому вони дуже схожі з бельгійцями.

Нічия в матчі Англія – Бельгія, і долю першого місця може вирішити жеребкування

Англія громила в одному матчі, Бельгія у двох. А на виході перед особистою зустріччю маємо ситуацію повної рівності очок, різниці голів та забитих м'ячів. Якщо команди зіграють внічию у 3-у турі, що досить ймовірно, то існують великі шанси, що їхню долю вирішуватиме жеребкування. Адже за кількістю карток теж майже рівно: в Англії 2 жовті в пасиві, у Бельгії – 3. Вперше і востаннє в цій групі зустрінуться гідні один одного суперники.

Цікаві факти

Кейн забив 5 голів за 2 тури і є лідером Золотої бутси ЧС-2018, випереджаючи Роналду та Лукаку на одне взяття воріт. Абсолютно кожен удар Харрі у площину воріт під час Кубка світу перетворюється на гол.

Уперше за 60 років хтось забив мінімум 5 голів у 2-х стартових матчах ЧС. Харрі Кейн став лише четвертим, кому це вдавалось. Востаннє на Мундіалі подібну результативність бачили на ЧС-1958 (Жюст Фонтен). Який Мессі, який Роналду?!

Англія забила 6-й гол після комбінації з 25 безперервних пасів – найдовше як мінімум за 52 роки.

Феліпе Балой (37 років і 120 днів) – найстарший автор голу в історії чемпіонатів світу серед дебютантів. Попереднім власником рекорду був аргентинець Мартін Палермо (36 років і 227 днів).

Англія вперше в історії своїх виступів на мундіалях вела в рахунку з різницею у 4, 5 і 6 голів.

ЧС-2018. Група G, 2 тур

Англія – Панама – 6:1

Голи: Стоунз, 8, 40, Кейн, 22 (пен.), 45+1 (пен.), 62 Лінгард, 36 – Балой, 78