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Англия – Панама: англичане впервые в своей истории забили 5 и более мячей на Мундиале

24 июня 19:01 57 Читати українською
Англия – Панама: англичане впервые в своей истории забили 5 и более мячей на Мундиале
Сборная Англии / ITV

Сборная Англии благодаря разгромной победе над панамцами (6:1) установила сразу несколько новых достижений в своей истории.

Англичане впервые в истории забили 5 мячей и более на чемпионатах мира или Европы, сообщает Gracenote Live.

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Это достижение покорилось подопечным Гарета Саутгейта в поединке со сборной Панамы, который "Три льва" выиграли со счетом 6:1. Мячи забили Харри Кейн (трижды), Джон Стоунз (дважды) и Джесси Лингард. Единственный мяч в составе панамской национальной команды забил Фелипе Балой, Балой стал самым возрастным дебютантом Мундиаля среди голеадоров.

Сборная Англии разгромила панамцев со счетом 6:1. Три из шести мячей забил Харри Кейн, которого признали лучшим игроком поединка. Форвард Тоттенхэма повторил достижения Линекера и Ханта, которые тоже делали хет-трики на чемпионатах мира. Смотрите видео забитых мячей и обзор встречи.

ЧМ-2018 2 тур

Англия - Панама: Воскресенье 24 июня 2018

Англия
Матч окончен
6 : 1
Панама
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