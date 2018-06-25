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ЧС-2018: захисник Панами Балой став найстаршим дебютантом Мундіалю, який забив гол

24 червня 17:12 232 Читать на русском
ЧС-2018: захисник Панами Балой став найстаршим дебютантом Мундіалю, який забив гол
Гол Балоя у ворота Англії / Getty Images

Феліпе Балой відзначився у ворота збірної Англії і став найстаршим дебютантом чемпіонатів світу, який забив гол.

Збірна Панами з тріском програла збірній Англії (1:6) і достроково втратила шанси на вихід з групи G на ЧС-2018.

У цьому матчі захисник Феліпе Балой забив перший історичний гол Панами на чемпіонаті світу.

Окрім цього, він став найстаршим дебютантом, який забив на Мундіалі. На момент голу Балою 37 років та 120 днів і гравець перевершив форварда Аргентини Мартіна Палермо (36 років та 227 днів).

ЧС-2018 2 тур

Англія - Панама: Неділя 24 червня 2018

Англія
Матч завершено
6 : 1
Панама
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Теги
ЧС 2018 Рекорди Англія Англія Панама Панама Англія - Панама Феліпе Балой Феліпе Балой
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