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Англія – Панама: Кейн повторив досягнення Лінекера і Ханта

24 червня 16:17 274 Читать на русском
Англія – Панама: Кейн повторив досягнення Лінекера і Ханта
Харрі Кейн / фото: Twitter Opta

Харрі Кейн оформив дубль у матчі 2 туру групового етапу чемпіонату світу 2018 проти Панами. Зараз в активі форварда вже 4 голи на ЧС-2018 за збірну Англії.

Кейн став першим гравцем після Роджера Ханта (ЧС-1966) та Гарі Лінекера (ЧС-1986), якому вдалось забити три і більше голів за команду "Трьох левів" на груповому етапі чемпіонатах світу.

Нагадаємо, у 1 турі Кейн оформив дубль у ворота Тунісу, Англія перемогла з рахунком 2:1.

Англія – Панама – відео голів

ЧС-2018 2 тур

Англія - Панама: Неділя 24 червня 2018

Англія
Матч завершено
6 : 1
Панама
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Теги
ЧС 2018 Англія Англія Англія - Панама Харрі Кейн Харрі Кейн Гарі Лінекер
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