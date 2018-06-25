Англія – Панама: Кейн повторив досягнення Лінекера і Ханта

Харрі Кейн оформив дубль у матчі 2 туру групового етапу чемпіонату світу 2018 проти Панами. Зараз в активі форварда вже 4 голи на ЧС-2018 за збірну Англії.

Кейн став першим гравцем після Роджера Ханта (ЧС-1966) та Гарі Лінекера (ЧС-1986), якому вдалось забити три і більше голів за команду "Трьох левів" на груповому етапі чемпіонатах світу.

Нагадаємо, у 1 турі Кейн оформив дубль у ворота Тунісу, Англія перемогла з рахунком 2:1.

Англія – Панама – відео голів