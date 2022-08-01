До вирішального поєдинку жіночого чемпіонату Європи 2022 року було прикуто чимало уваги у Британії.

За перемогою "левиць" над Бундестім (2:1) в Англії спостерігали понад 23 мільйони користувачів: 17,4 млн по телебаченню на BBC, ще 5,9 млн переглядів зафіксовано у додатку і на сайті каналу.

Суддівство Монзуль та історична перемога у відеоогляді фіналу жіночого Євро Англія – Німеччина – 2:1

Як інформує BBC Sport, фінал Євро-2022 став найпопулярнішим матчем жіночого футболу за всю історію британського ТБ. Ба більше, наразі ця зустріч зібрала найбільше переглядів на телебаченні Сполученого Королівства за рік.

Для порівняння: минулорічний фінал чоловічого Чемпіонату Європи між Англією та Італією на BBC переглянули близько 31 млн людей.

Зауважимо, що для всього англійського футболу це лише друга перемога на великому міжнародному турнірі. Попередній успіх – тріумф чоловіків на домашньому Чемпіонаті світу 1966 року.

Англія виграла жіноче Євро, здолавши Німеччину – шалена радість без футболки, рекорд чоловіків побили, Монзуль на висоті