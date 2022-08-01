К решающему поединку женского чемпионата Европы 2022 года было приковано немало внимания в Британии.

За победой "львиц" над Бундестим (2:1) в Англии наблюдали более 23 миллионов пользователей: 17,4 млн по телевидению на BBC, еще 5,9 млн просмотров зафиксировано в приложении и на сайте канала.

Монуль и историческая победа в видеообзоре финала женского Евро Англия – Германия – 2:1

Как сообщает BBC Sport , финал Евро-2022 стал самым популярным матчем женского футбола на британском ТВ. Более того, сейчас эта встреча собрала больше всего просмотров на телевидении Соединенного Королевства за год.

Для сравнения: прошлогодний финал мужского Чемпионата Европы между Англией и Италией на BBC просмотрели около 31 млн человек.

Заметим, что для всего английского футбола это всего лишь вторая победа на крупном международном турнире. Предыдущий успех – триумф мужчин на домашнем чемпионате мира 1966 года.