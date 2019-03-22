Андронов – про натуралізацію Мораєса: Вболівальники Динамо божеволіють, зрадник у збірній України

Російський коментатор Олексій Андронов прокоментував виклик форварда Шахтаря Жуніора Мораєса у збірну України.

"Натуралізація Мораєса? Це повинно бути занесено в рубрику "хитрощів". Зрозуміло, про отримання бразильцем українського паспорта Шевченко дізнався не на прес-конференції – а набагато раніше. І був до цього готовий – інакше не довикликав його так поспішно.

Знаю, що вболівальники Динамо, з якого Мораєс некрасиво пішов (а кажучи прямо – втік брехуном), божеволіють. Збірна начебто своя, гравців Динамо в ній буде багато, але ось же зрадник... Як же за неї вболівати?

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Мені здається, потрібно чітко розуміти одну річ. Мораєс (скільки б українських паспортів він не отримав) – все одно залишається іноземцем. Він не до кінця розуміє стосунки двох українських грандів між собою. Не розуміє, що іноді важливіше "бути, ніж вважатися".

Йому не потиснули руку перед черговою грою Динамо і Шахтаря – по-моєму, всі "динамівці". Це була гарна та красномовна відповідь. Ти – по іншу сторону барикад, наш бразильський друг.

Але в збірній ніяких барикад бути не може. Якщо вона не буде єдиною – вона розвалиться на шматки, і тоді немає сенсу говорити про фінальний турнір. У Мораєса тепер буде потрійна мотивація – довести, що не дарма йому дали паспорт, що він може в 30+ себе проявити, і що тиснути йому руку все ж іноді варто. Думаю, впорається", – передає слова Андронова Sport Arena.

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