Андронов – о натурализации Мораеса: Болельщики Динамо сходят с ума, предатель в сборной Украины

Российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал вызов форварда Шахтера Жуниора Мораеса в сборную Украины.

"Натурализация Мораеса? Это должно быть занесено в рубрику "хитростей". Разумеется, о получении бразильцем украинского паспорта Шевченко узнал не на пресс-конференции – а гораздо раньше. И был к этому готов – иначе не довызвал бы его так спешно.

Знаю, что болельщики Динамо, из которого Мораес некрасиво ушел (а говоря прямо – убежал лжецом), сходят с ума. Сборная вроде своя, игроков Динамо в ней будет много, но вот же предатель... Как же за нее болеть?

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Мне кажется, нужно четко понимать одну вещь. Мораес (сколько бы украинских паспортов он не получил) – все равно остается иностранцем. Он не до конца понимает отношения двух украинских грандов между собой. Не понимает, что иногда важнее "быть чем считаться".

Ему не пожали руку перед очередной игрой Динамо и Шахтера – по-моему, все "динамовцы". Это была хорошая и красноречивый ответ. Ты – по другую сторону баррикад, наш бразильский друг.

Но в сборной никаких баррикад быть не может. Если она не будет единой – она ​​развалится на куски, и тогда нет смысла говорить о финальном турнире. У Мораеса теперь будет тройная мотивация – доказать, что не зря ему дали паспорт, он может в 30+ себя проявить, и жать ему руку все же иногда стоит. Думаю, справится", – передает слова Андронова Sport Arena.

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