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"Хорошого захисника Зеніт придбав, головне – перспективного", – Андронов продовжує тролити Ракицького

15 березня 23:08 777 Читать на русском
"Хорошого захисника Зеніт придбав, головне – перспективного", – Андронов продовжує тролити Ракицького
Ракицький не найкращим чином зіграв проти Вільяреала / фото: ФК Зеніт

Російський коментатор Олексій Андронов відреагував на невпевнену гру захисника Зеніта Ярослава Ракицького у вчорашньому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

35’ Сердар Азмун
 
Вісенте Іборра 33’
Жерар Морено 64’
Ману Морланес 71’

"Подивився огляд вчорашніх ігор. Хорошого захисника Зеніт придбав. Головне – перспективного", – написав Андронов у Twitter.

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Відзначимо, український захисник Зеніта Ярослав Ракицький провів на полі весь матч проти Вільяреала у Лізі Європи і "відзначився" лише провалом своєї зони, через яку Вільяреал забивав перший м'яч. Пітерський клуб, в підсумку, програв із загальним рахунком 1:5 та вилетів з розіграшу турніру.

Вочевидь, не надто впевнені дії Ярослава в обороні й спровокували таку реакцію Андронова. Зазначимо, що після першого поєдинку Зеніта проти Вільяреала українець теж отримав порцію тролінгу від Андронова.

Теги
Ліга Європи Олексій Андронов Українці за кордоном Зеніт - Вільяреал Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт
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