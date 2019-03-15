"Хорошого захисника Зеніт придбав, головне – перспективного", – Андронов продовжує тролити Ракицького

Російський коментатор Олексій Андронов відреагував на невпевнену гру захисника Зеніта Ярослава Ракицького у вчорашньому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Подивився огляд вчорашніх ігор. Хорошого захисника Зеніт придбав. Головне – перспективного", – написав Андронов у Twitter.

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Відзначимо, український захисник Зеніта Ярослав Ракицький провів на полі весь матч проти Вільяреала у Лізі Європи і "відзначився" лише провалом своєї зони, через яку Вільяреал забивав перший м'яч. Пітерський клуб, в підсумку, програв із загальним рахунком 1:5 та вилетів з розіграшу турніру.

Вочевидь, не надто впевнені дії Ярослава в обороні й спровокували таку реакцію Андронова. Зазначимо, що після першого поєдинку Зеніта проти Вільяреала українець теж отримав порцію тролінгу від Андронова.