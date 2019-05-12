Андрієвський: Сілас сам зізнався, що порушення правил не було

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський поділився враженнями після матчу 28-го туру української Прем'єр-ліги проти Зорі.

"З огляду на ті моменти, які у нас були, ми повинні були забивати більше. А так отримали сумнівний штрафний на останніх хвилинах. Крім того, в одному з моментів рукою явно зіграв Євген Чеберко – це пенальті. Що тут скажеш... На нашу користь такі моменти не свистять. Таке суддівство вирішує результат матчів, це неприємно.

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Я вам більше скажу: Сілас сам зізнався, що там порушення правил не було. Звичайно, він не сказав про це судді, оскільки знав, що сам буде бити, а після матчу підійшов до нас і зізнався, що фолу не було.

У нас в кожній грі стоїть завдання перемагати, ми повинні виходити на поле і грати за емблему на футболці, для наших уболівальників. Мотивація завжди залишається на високому рівні, коли ти граєш за такий великий клуб, як Динамо Київ, я б сказав, вона позамежна. Потрібно перемагати в кожному матчі, незалежно від турнірного становища або шансів на чемпіонство.

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Так, було дуже приємно побачити стільки людей (близько 18 тисяч. – прим.) на трибунах, але для того, щоб вони і далі приходили на стадіон, потрібно показувати хороший результат", – цитує Андрієвського прес-служба Динамо.