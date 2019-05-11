Динамо – Зоря: Русин розчарував марнотратством, бажання Циганкова замало, а Сілас ефектно зафіксував нелогічну нічию

Динамо розписало нічию з Зорею в рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Втрата очок у попередньому турі фактично позбавила Динамо надій на чемпіонство, однак Олександр Хацкевич обіцяв, що його команда боротиметься за результат до останнього матчу. Зоря ж повинна набирати очки в кожній грі – луганці воюють за єврокубки. Юрій Вернидуб дещо здивував стартовим складом, залишивши в запасі Сіласа та Будківського.

Динамо – Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу – як це було

Динамо з перших хвилин заволоділо ініціативою та атакувало флангами. Найбільшою активністю відзначалися Циганков і Де Пена. Перший момент у зустрічі виник після навісу Віктора на Карлоса – той невдало замкнув головою. Правий фланг оборони Зорі відверто провалювався. Як тільки там опинився Циганков – господарі цим скористалися. Миколенко підіграв партнеру, той вирізав класний простріл на Русина, а Назарій переправив м'яч у сітку.

Циганков помітно виділявся на полі: діяв по всьому фронту атаки, цікаво зміщувався в центр. Згодом Віктор вже сам завдавав удару з правого краю. Хитнув двох опонентів і пробив у дальню "шістку" – голкіпер витягнув. Динамо продовжувало більше атакувати лівою бровкою завдяки двожильному Миколенку, але гострий епізод виник спонтанно – подача Андрієвського з глибини ледь не залетіла за комірець воротарю.

Зоря до кінця першого тайму відповіла лише двома неточними ударами Хомченовського після зміщень з флангу в центр. Обом забракло влучності. Динамо мало всі шанси закріпити перевагу ще до перерви, впіймавши суперника на контратаці. Буяльський вертикальним пасом розрізав оборону Зорі, але Русин не реалізував вихід сам на сам з Шевченком. Форвард змарнував розкішну можливість оформити дубль.

Юрій Вернидуб спробував перевернути гру, випустивши в перерві Сіласа та Будківського з лави запасних. Втім, значного покращення гри Зорі не спостерігалося. Старт другого тайму вийшов дещо хаотичним, але Динамо все одно мало перевагу. Де Пена дивом не скористався прострілом з правого флангу від Кендзьори – в уругвайця не вийшов акцентований удар головою.

Натомість у створенні моментів Карлос виглядав перспективно: дриблінгом розривав Караваєва, непогано закидав з глибини, викотив ідеальний пас на Русина в контратаці. Назарій, у свою чергу, вдруге люб'язно пробачив Зорі за провал оборони – з прекрасної позиції перед воротами примудрився пробити прямо в голкіпера. Гості претендували на пенальті після боротьби Будківського та Шабанова, але Катерина Монзуль проігнорувала епізод.

Надалі гру підривали дії Циганкова. Він створив собі три шанси – з трьома дальніми пострілами Віктора впорався голкіпер. На іншому кінці поля киян рятував Бойко. Денис парирував удар впритул від Громова, а фінальний спурт Зорі у вигляді навісів користі ніяк не приносив. Все вирішилося в компенсований час, коли Сілас фантастичним ударом зі штрафного поклав м'яч точно у правий кут.

У підсумку нічия – 1:1. Динамо набрало 62 очки, після чого відставання від Шахтаря складає 8 пунктів. Про чемпіонство годі заїкатися. Ще один мінус для киян – травмувалися Кадар і Буяльський. Луганці, здобувши 39 балів, піднялися на 4 місце в турнірній таблиці, яке дає путівку в Лігу Європи.

Шикарний гол Сіласа зі штрафного в додатковий час, який позбавив киян перемоги, у відеоогляді матчу Динамо – Зоря – 1:1

Динамо награло на перемогу, підвів Русин

"Можливо, матч закінчився з не цілком закономірним результатом", – визнає Юрій Вернидуб. Господарі до певного моменту контролювали ситуацію та регулярно загострювали. З такою Зорею питання про переможця можна було знімати ще в першому таймі, але Русин не поховав суперника. Назарій з'явився у старті, забив швидкий гол (хоча на повторах здається, що м'яч у сітку переправив Чеберко), однак своїм шансом не скористався.

Навіть форвард середньої руки повинен реалізовувати такі можливості, які сьогодні для Русина створили Буяльський і Де Пена. Дві ідеальні передачі від партнерів, два повноцінні виходи віч-на-віч з воротарем, дві ситуації, котрі здатні змінити твоє майбутнє в клубі. А Назарій б'є в голкіпера. До тренерського штабу чимало запитань щодо способів використання 20-річного нападника на полі, однак після сьогоднішнього матчу для хлопця немає виправдання.

"Два виходи сам на сам, але реалізації немає. Ті два моменти, які створила для нього команда, я не можу бути задоволеним його діями. Такі моменти треба забивати 10 з 10. І не було б такого кінця, щоб потім після гри сидіти й голову схиляти. За це теж потрібно відповідати. Так, він старався, молодець, але де результат?" – справедливо запитує Олександр Хацкевич.

Циганков і Миколенко – молодці, а далі?

Позитивних слів за матч з Зорею заслуговують Віталій Миколенко та Віктор Циганков. Віце-капітан виступав генератором найкращих ідей, розганяв левову частку атак "біло-синіх". Створив єдиний гол і ще декілька хороших моментів для себе та партнерів. У середині другого тайму, коли Динамо рідко згадувало про чужі ворота, саме Циганков проявляв найбільше бажання та намагався хоч якось турбувати Шевченка.

Вкотре сподобалася настирливість Миколенка, який тероризував фланг Караваєва регулярними підключеннями. Сміливо обігрував опонентів, подавав у штрафний майданчик, непогано взаємодіяв з Де Пеною. До речі, Карлоса також можна відзначити зі знаком "+" за низку розумних передач і вчасний дриблінг, але його завершальні удари головою були далекими від ідеалу.

Інша справа, чому низький уругваєць, який ніколи не відзначався грою на другому поверсі, взагалі ставав адресатом цих подач. Це питання потрібно ставити головному тренеру. Як і про ефективність трикутника центрхавів. Моменти все одно виникають внаслідок індивідуальних дій окремих гравців, а не командної хімії.

Вернидуб перемудрував зі складом, але замінами досяг результату

Зоря провела дуже слабкий перший тайм і невиразно розпочала другий. Вирвати нічию допомогли джокери Сілас і Будківський, яких наставник чомусь залишив з перших хвилин у запасі та випустив у перерві. Про бразильця говорити зайвого не треба – він сам заробив і сам реалізував вирішальний штрафний.

Пилип же безпосередньо на рахунок не вплинув, але дав Зорі хоч якісь шанси попереду. По перерві навіси луганців мали адресата, що створювало проблеми обороні Динамо. Юрій Вернидуб міг отримати компліменти ще й за появу Громова (Артем повинен був раніше зрівнювати рахунок, розстрілюючи з кількох метрів Бойка), але голкіпер Динамо був проти.

Втім, сьогодні Зоря, попри позитивний підсумок, не сподобалася. Вкрай слабка гра попереду та серйозні провали в обороні. Цей матч в першу чергу не виграло Динамо – Зоря ж просто розпакувала не зовсім заслужений подарунок.