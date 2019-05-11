Шикарний гол Сіласа зі штрафного в додатковий час, який позбавив киян перемоги, у відеоогляді матчу Динамо – Зоря – 1:1

Динамо втратило перемогу над Зорею у 28 турі УПЛ (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Зоря.

Динамівці швидко вийшли вперед, на 11 хвилині гри відзначився Назарій Русин. Протягом матчу кияни володіли ініціативою, але все вирішилося в компенсований час, коли Сілас фантастичним ударом зі штрафного поклав м'яч точно у правий кут.

Динамо на останніх хвилинах втратило перемогу над Зорею – Сілас красиво відповів на гол Русина

У підсумку нічия – 1:1. Динамо набрало 62 очки, після чого відставання від Шахтаря складає 8 пунктів. Луганці, здобувши 39 балів, піднялися на 4 місце в турнірній таблиці, яке дає путівку в Лігу Європи.