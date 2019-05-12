Андриевский: Силас сам признался, что нарушения правил не было

Полузащитник Динамо Александр Андриевский поделился впечатлениями после матча 28-го тура украинской Премьер-лиги против Зари.

"Учитывая те моменты, которые у нас были, мы должны были забивать больше. А так получили сомнительный штрафной на последних минутах. Кроме того, в одном из моментов рукой явно сыграл Евгений Чеберко – это пенальти. Что тут скажешь... В нашу пользу такие моменты не свистят. Такое судейство решает исход матчей, это неприятно.

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Я вам больше скажу: Силас сам признался, что там нарушения правил не было. Конечно, он не сказал об этом судье, поскольку знал, что сам будет бить, а после матча подошел к нам и признался, что фола не было.

У нас в каждой игре стоит задача побеждать, мы должны выходить на поле и играть за эмблему на футболке, для наших болельщиков. Мотивация всегда остается на высоком уровне, когда ты играешь за такой большой клуб, как Динамо Киев, я бы сказал, она запредельная. Нужно побеждать в каждом матче, независимо от турнирного положения или шансов на чемпионство.

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Да, было очень неприятно увидеть столько людей (около 18 тысяч. - прим.) на трибунах, но для того, чтобы они и дальше приходили на стадион, нужно показывать хороший результат", – цитирует Андриевского пресс-служба Динамо.