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Андриевский: Силас сам признался, что нарушения правил не было

12 мая 00:07 155 Читати українською
Андриевский: Силас сам признался, что нарушения правил не было
Александр Андриевский / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Александр Андриевский поделился впечатлениями после матча 28-го тура украинской Премьер-лиги против Зари.

11’ Назарий Русин
 
Силас 90+1’
11’ Назарий Русин
90+1’ Силас

"Учитывая те моменты, которые у нас были, мы должны были забивать больше. А так получили сомнительный штрафной на последних минутах. Кроме того, в одном из моментов рукой явно сыграл Евгений Чеберко – это пенальти. Что тут скажешь... В нашу пользу такие моменты не свистят. Такое судейство решает исход матчей, это неприятно.

Шикарный гол Силаса в дополнительное время, который лишил киевлян победы, в видеообзоре матча Динамо – Заря – 1:1

Я вам больше скажу: Силас сам признался, что там нарушения правил не было. Конечно, он не сказал об этом судье, поскольку знал, что сам будет бить, а после матча подошел к нам и признался, что фола не было.

У нас в каждой игре стоит задача побеждать, мы должны выходить на поле и играть за эмблему на футболке, для наших болельщиков. Мотивация всегда остается на высоком уровне, когда ты играешь за такой большой клуб, как Динамо Киев, я бы сказал, она запредельная. Нужно побеждать в каждом матче, независимо от турнирного положения или шансов на чемпионство.

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Да, было очень неприятно увидеть столько людей (около 18 тысяч. - прим.) на трибунах, но для того, чтобы они и дальше приходили на стадион, нужно показывать хороший результат", – цитирует Андриевского пресс-служба Динамо.

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