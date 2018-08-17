Життя Мессі без Роналду, Зінченко як можлива частина лігочемпіонівської мрії: топ-5 головних запитань Прімери 2018/19

"Футбол 24" визначив найбільш інтригуючі запитання перед стартом чемпіонату Іспанії сезону 2018/19.

Чи пожертвує Барса Прімерою заради Ліги чемпіонів

"У минулому сезоні Барселона виграла Кубок Іспанії та Ла Лігу, але ми невдало виступили в Лізі чемпіонів. Зробимо все можливе, щоб повернути цей прекрасний кубок на Камп Ноу", – окреслив Лео Мессі головне завдання каталонського гранда перед стартом нової "темпоради".

Leo #Messi: "It makes me very proud to be captain, I know what this Club represents and I have been fortunate to have great predecessors" #GamperBarça pic.twitter.com/nUQQ4z2ltv — FC Barcelona (@FCBarcelona) 15 серпня 2018 р.

"Блаугранас" знову битимуться за усі можливі трофеї, у цьому можна не сумніватись. Захищаючи кольори такого великого клубу, просто неможливо втратити спортивний голод. Кожного тижня гравці Барси з'являтимуться на полях Прімери з єдиною метою – перемагати. Однак новоспечений капітан послав кулес чіткий меседж, розставивши пріоритети. Каталонці одержимі Лігою чемпіонів, Мессі одержимий Лігою чемпіонів... Лео набридло спостерігати, як Реал три роки поспіль здобуває найпрестижніший клубний трофей Старого Світу.

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Золотим дублем в Іспанії вже нікого не здивуєш. Домінація Барси на внутрішній арені багатьма сприймається, як щось буденне. Зараз успіхи "більше ніж клубу" оцінюються, насамперед, по виступах у Лізі чемпіонів. Та чи гоготові каталонці свідомо пожертвувати Ла Лігою? Принаймні, досвід Реала показує, що у них немає іншого виходу. Вальверде буде змушений проводити регулярні ротації а-ля Зідан, можливо, періодично залишаючи на лаві самого Мессі.

На відео: склад Барселони 2018/19

Підписавши Артура, Малкома, Ленгле та Відаля, каталонці серйозно зміцнили свій кадровий потенціал. Тепер Вальверде має двох-трьох гравців на кожну позицію. Теоретично, саме від найближчого резерву залежатимуть перспективи Барси у Прімері. Чи підуть "блаугранас" шляхом свого найбільшого ворога, дізнаємось вже зовсім скоро.

Чи зможе Реал боротись за титул без Роналду...

Мадрид вчиться жити без свого багаторічного лідера. Перші кроки дітища Лопетегі – дуже непереконливі. Не встиг Кріштіану переїхати у Турин, як "бланкос" програли свій перший міжнародний фінал за 18 років. В еру португальця – безпрецендентний випадок. В останню декаду мадридцям було дуже складно боротись з Барсою за національні трофеї, а тут ще й доведеться обходитись без 30-40 голів Рона. Хто компенсує таку божевільну результативність? Хто самотужки витягуватиме матчі? Хто не дозволить команді втратити мотивацію? Наразі, ці питання залишаються відкритими.

Матч за Суперкубок УЄФА вже продемонстрував, щоб без гідної заміни португальцеві Реал ризикує перетворитись у третю силу Іспанії. Попереду "вершковим" явно не вистачає характеру, гравця, спроможного робити різницю у великих матчах. Ентузіазму Бейла та Бензема, які отримали більше впливу після відходу КР7, виявилось недостатньо для перемоги над Атлетіко. Іско та Асенсіо – дуже нестабільні, а 32-річний Модріч банально не зможе весь сезон тягнути команду на власних плечах.

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"Королям" потрібно виходити на трансферний ринок, щоб реально боротись за чемпіонство. Перес навряд чи зможе придбати Неймара, але заради умовних Азара чи Ікарді президенту Реала таки слід розкошелитись. Парадокс в тому, що Мадрид втратив гол, а якісно підсилив лише воротарську позицію. Ну хоча б українські фани тепер можуть гордитись наявністю українця в складі "бланкос". Та чи проведе Лунін сезон 2018/19 на "Бернабеу" – поки незрозуміло. Наразі цього не знає навіть сам Андрій.

Про важливу місію Лопетегі також не варто забувати. Екс-наставник збірної Іспанії повинен віднайти потрібні слова, щоб футболісти, які виграли три Ліги чемпіонів поспіль, отримали мотивацію продовжувати перемагати. Зізу залишив у спадок баску емоційно вигорілий колектив. Перебувати на топі стільки часу – дорого коштує. Відтак, роботу Лопетегі-психолога складно не переоцінити. А ось в тренерських якостях Хулена сумніватись наразі не доводиться.

...і як переживе Мессі відхід португальця

Лео втратив величезний шмат мотивації, принаймні, в Іспанії. Скільки б Роналду та Мессі не повторювали, що пряме суперництво між ними вигадують ЗМІ, вони дуже взаємозалежні. Завдяки дуелі цих монстрів спостерігати за Ла Лігою у попередні роки було справжньою насолодою. Португалець та аргентинець вели відчайдушну боротьбу за трофей Пічічі, встановлювали просто неймовірні гольові рекорди, робили шоу в Ель Класіко та щоразу провокували нову дискусію: хто ж кращий?

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Після доволі сенсаційного переїзду Роналду в Італію Мессі залишився єдиним королем Прімери. І це – дуже сумно. Якщо раніше Лео виходив на кожен матч з додатковою мотивацією перевершити Кріша, то зараз йому просто немає з ким змагатись. Сутички Мессі та Роналду – це інша галактика, яка наразі недосяжна для Грізманна чи Суареса. Лише новий сезон Ла Ліги продемострує, наскільки два інопланетяни сучасного футболу залежать від успіхів один одного. Якщо результативність Лео суттєво знизиться, то причину слід шукати на Апеннінах.

Чи готовий Атлетіко повторити подвиг з 2014-го

"Матрацники" не лише зберегли Грізманна, але й розкішно підсилились. Лемар, Калініч, Желсон, Аріас і Родрі повинні додати Сімеоне глибини та варіативності. Багато хто вважає нинішній склад Атлетіко чи не найкращим в історії. Сімеоне нарешті отримав команду, яка відповідає його амбіціям. "Чоло" голодний до великих трофеїв і його дійсно потрібно боятись.

Якщо чотири роки тому Атлетіко дещо випадково виграв чемпіонат Іспанії на Камп Ноу, то зараз "індіанців" справедливо можна вважати одними з головних претендентів на іспанську корону. У них є все: геніальний тренер, класні футболісти та віддані фани, які вже викупили усі абонементи на сезон.

В Талліні мадридці довели, що розпочинають похід за усіма трофеями. Пріоритетом клубу Серезо, можливо, стане фінал Ліги чемпіонів на Ванда Метрополітано, але Ла Лігою тут точно ніхто жертвувати не збирається. Реал перебудовується, Барса одержима "вухастим кубком"... Усі обставини складаються так, що команда Сімеоне може мріяти про вдалий сезон, хоча б на домашній арені.

Чи спроможний Бетіс замахнутись на топ-4

"Вердібланкос" зібрали розкішну команду, щоб мріяти про великі звершення. За підсумками минулого сезону Бетіс фінішував на 6-й позиції, випередивши затятого суперника по дербі – Севілью. Від зони Ліги чемпіонів команду блискучого Сетьєна розділила прірва у 13 очок, однак нова "темпорада" дозволяє "огіркам" сподіватись на великий прорив.

В міжсезоння на "Беніто Вільямарін" приїхали серйозні виконавці: чемпіон Європи Вільям Карвалью, герой останнього Мундіалю Такаші Інуї, вічно перспективний Серхіо Каналес, досвідчені оборонці Сідней та голкіпер Пау Лопес. Бетіс також розпочав перемовини з Ман Сіті щодо оренди Олександра Зінченка, а це – ще один привід, щоб більш ретельно стежити за можливою командою-сенсацією нового розіграшу Прімери.

На фото: можливий склад Бетіса 2018/19

"Я не знаю, про що зараз мріє кожен фанат Бетіса. Нам, дійсно, складно уникнути певного ентузіазму чи ейфорії. У минулому сезоні ми перевершили всі очікування, це – правда. Є речі, які ще потрібно покращувати, але, дивлячись на команду, я відчуваю великий оптимізм", – сказав Сетьєн перед матчем-відкриттям проти Леванте.

Поки тренер обережно оцінює лігочемпіонівські перспективи, фанати Бетіса несамовито заряджають команду енергією навіть на тренуваннях. Останню відкриту сесію "огірків" відвідали 10 тисяч (!) уболівальників. "Інчада" севільського клубу вже давно перебуває на рівні ЛЧ, далі слово за футболістами...

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