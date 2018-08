Життя Мессі без Роналду, Зінченко як можлива частина лігочемпіонівської мрії: топ-5 головних запитань Прімери 2018/19

"Футбол 24" визначив найбільш інтригуючі запитання перед стартом чемпіонату Іспанії сезону 2018/19.

Чи пожертвує Барса Прімерою заради Ліги чемпіонів

"У минулому сезоні Барселона виграла Кубок Іспанії та Ла Лігу, але ми невдало виступили в Лізі чемпіонів. Зробимо все можливе, щоб повернути цей прекрасний кубок на Камп Ноу", – окреслив Лео Мессі головне завдання каталонського гранда перед стартом нової "темпоради".

Leo #Messi: "It makes me very proud to be captain, I know what this Club represents and I have been fortunate to have great predecessors" #GamperBarça pic.twitter.com/nUQQ4z2ltv