Андре Силва – первый автор хет-трика в дебютном матче Ла Лиги в 21-м веке

В матче первого тура чемпионата Испании Севилья на выезде разгромила Райо Вальекано со счетом 4:1.
Португальский форвард Севильи Андре Силва во вчерашнем матче первого тура чемпионата Испании помог своей команде одолеть на выезде Райо Вальекано, осуществив хет-трик.
Севилья разгромила Райо Вальекано благодаря хет-трику Андре Силвы, Уэска дебютировала в Примере с победы
Это позволило Силве стать первым игроком в новом веке, который в своем первом матче Пирмеры забил три мяча, сообщает Opta.
В следующем туре Ла Лиги Севилья 26 августа будет принимать Вильярреал, а Райо Вальекано днем ранее на выезде сыграет с Атлетико.
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