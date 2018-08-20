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Андре Силва – первый автор хет-трика в дебютном матче Ла Лиги в 21-м веке

10:04 31 Читати українською
Андре Силва – первый автор хет-трика в дебютном матче Ла Лиги в 21-м веке
Андре Силва / фото ФК Севилья

В матче первого тура чемпионата Испании Севилья на выезде разгромила Райо Вальекано со счетом 4:1.

Португальский форвард Севильи Андре Силва во вчерашнем матче первого тура чемпионата Испании помог своей команде одолеть на выезде Райо Вальекано, осуществив хет-трик.

Севилья разгромила Райо Вальекано благодаря хет-трику Андре Силвы, Уэска дебютировала в Примере с победы

Это позволило Силве стать первым игроком в новом веке, который в своем первом матче Пирмеры забил три мяча, сообщает Opta.

В следующем туре Ла Лиги Севилья 26 августа будет принимать Вильярреал, а Райо Вальекано днем ранее на выезде сыграет с Атлетико.

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Испания1 турЭстадио де Вальекас (Мадрид)

Райо Вальекано - Севилья: Воскресенье 19 августа 2018

Райо Вальекано
Матч окончен
1 : 4
Севилья
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Испания Андре Силва Андре Силва Райо Вальекано - Севилья Севилья Севилья
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