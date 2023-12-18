"Такого у моїй кар'єрі ще не було": Анчелотті шокований важкою травмою чергового гравця Реала
Тренер мадридського Реала Карло Анчелотті втратив вже трьох гравців через розрив хрестоподібних зв'язок. Останнім став Девід Алаба.
"Шкода, що так сталося, ми дуже засмучені – вибув черговий гравець. У моїй кар'єрі ще ніколи не було трьох "хрестів" протягом кількох місяців.
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Що залишається робити команді – продовжувати так само. Ми й так досягли більшого, ніж очікувалося. Попри всі ці проблеми, команда тримає удар. Найближчими днями подивимося, що можна зробити зі складом", – цитує Анчелотті Managing Madrid.
Реал впевнено переграв Вільяреал в матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги. Підопічні Анчелотті повернули собі першу сходинку чемпіонату, маючи в активі 42 бали після 17 матчів.
Нагадаємо, Алаба – вже третій гравець Реала у поточному сезоні з розривом хрестоподібних зв'язок. Раніше такі ж травми отримали голкіпер Тібо Куртуа і захисник Едер Мілітао.
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