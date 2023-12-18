Тренер мадридського Реала Карло Анчелотті втратив вже трьох гравців через розрив хрестоподібних зв'язок. Останнім став Девід Алаба.

"Шкода, що так сталося, ми дуже засмучені – вибув черговий гравець. У моїй кар'єрі ще ніколи не було трьох "хрестів" протягом кількох місяців.

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Що залишається робити команді – продовжувати так само. Ми й так досягли більшого, ніж очікувалося. Попри всі ці проблеми, команда тримає удар. Найближчими днями подивимося, що можна зробити зі складом", – цитує Анчелотті Managing Madrid.

Реал впевнено переграв Вільяреал в матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги. Підопічні Анчелотті повернули собі першу сходинку чемпіонату, маючи в активі 42 бали після 17 матчів.

Нагадаємо, Алаба – вже третій гравець Реала у поточному сезоні з розривом хрестоподібних зв'язок. Раніше такі ж травми отримали голкіпер Тібо Куртуа і захисник Едер Мілітао.

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