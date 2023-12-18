"Жаль, что так произошло, мы очень расстроены – выбыл очередной игрок. В моей карьере еще никогда не было трех "крестов" на протяжении нескольких месяцев.

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Что остается делать команде – продолжать так же. Мы и так достигли большего, чем ожидалось. При всех этих проблемах команда держит удар. В ближайшие дни посмотрим, что можно сделать с составом", – цитирует Анчелотти Managing Madrid.

Реал уверенно обыграл Вильярреал в матче 17-го тура испанской Ла Лиги. Подопечные Анчелотти вернули себе первую строчку чемпионата, имея в активе 42 балла после 17 матчей.

Напомним, Алаба – уже третий игрок Реала в текущем сезоне с разрывом крестообразных связок. Ранее такие же травмы получили голкипер Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

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