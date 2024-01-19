"Ми грали дуже добре, боролися, двічі відігравались... У нас було два голи, ще один м'яч не зарахували. Реал програв, коли тримав гру під контролем, до втрати м'яча.

Лунін? Я не хочу робити індивідуальний аналіз. Ми могли зіграти краще, коли рахунок був рівним. Ми контролювали гру і не повинні були так форсувати її, але ми це зробили. Це була помилка молодості. Коли гра під твоїм контролем, іноді ти не повинен форсувати її"