Анчелотті спробував знайти причину поразки Реала від Атлетіко, ухилившись від оцінки Луніна
"Ми грали дуже добре, боролися, двічі відігравались... У нас було два голи, ще один м'яч не зарахували. Реал програв, коли тримав гру під контролем, до втрати м'яча.
Лунін? Я не хочу робити індивідуальний аналіз. Ми могли зіграти краще, коли рахунок був рівним. Ми контролювали гру і не повинні були так форсувати її, але ми це зробили. Це була помилка молодості. Коли гра під твоїм контролем, іноді ти не повинен форсувати її"
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter