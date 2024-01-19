"Мы играли очень хорошо, боролись, дважды отыгрывались... У нас было два гола, еще один мяч не засчитали. Реал проиграл, когда держал игру под контролем, до потери мяча.

Атлетико – Реал – 4:2 – видео голов и обзор матча Кубка Испании

Лунин? Я не хочу делать индивидуальный анализ. Мы могли сыграть лучше, когда счет был равным. Мы контролировали игру и не должны были так форсировать ее, но мы это сделали. Это была ошибка молодости. Когда игра под твоим контролем, иногда ты не должен форсировать ее", – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, Атлетико в овертайме переиграл Реал (4:2) в 1/8 финала, выбив "сливочных" из турнира.

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