Наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн увійшов в історію як наймолодший тренер, який коли-небудь брав участь у чемпіонаті Європи, повідомляє УЄФА.

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Розпочавши свій дебют на Євро-2024, Нагельсманн зустрів старт турніру у віці 36 років та 327 днів. Цей результат дозволив йому побити попередній рекорд, який належав словенському тренеру Сречко Катанцу. Нагельсманн обійшов Катанца на шість днів.

Нагадаємо, що збірна України також візьме участь в Євро-2024, де зустрінеться з командами Румунії (17 червня), Словаччини (21 червня) та Бельгії (26 червня).

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