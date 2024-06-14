Довбик провокує "гру на виживання" в Атлетіко – Мадрид обирає жертв українця з 6 прізвищ
Атлетіко перед потенційним запрошенням Артема Довбика повинен розчистити свій роздутий список нападників.
Мадридці попрощалися з Мемфісом Депаєм, але на контракті залишаються ще 7 форвардів. Атлетіко доведеться здихатися ще одного-двох, щоб звільнити місце для Довбика і запропонувати йому хорошу зарплату. Mundo Deportivo розкрило перспективи представників атакувальної ланки Дієго Сімеоне.
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Антуан Грізманн – єдиний недоторканний, легенда Атлетіко, якому нічого не загрожує.
Саму Омородіон, Карлос Мартін та Джуліано Сімеоне – молоді гравці, які не надто впливають на долю Довбика. Атлетіко готовий вислухати пропозиції щодо оренд або остаточного продажу. Найперспективнішим вважається Омородіон, тому у нього є шанси залишитися в обоймі "матрацників".
Жоау Феліш, Альваро Мората та Анхель Корреа – найбільш ймовірні "жертви" Довбика. Феліш взагалі вважає своє перебування в Атлетіко нестерпним і сподівається на нову позику в Барселону.
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