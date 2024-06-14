Мадридці попрощалися з Мемфісом Депаєм, але на контракті залишаються ще 7 форвардів. Атлетіко доведеться здихатися ще одного-двох, щоб звільнити місце для Довбика і запропонувати йому хорошу зарплату. Mundo Deportivo розкрило перспективи представників атакувальної ланки Дієго Сімеоне.

Торги за Довбика у розпалі – Атлетіко повторив пропозицію італійського гранда щодо зірки Жирони

Антуан Грізманн – єдиний недоторканний, легенда Атлетіко, якому нічого не загрожує.

Саму Омородіон, Карлос Мартін та Джуліано Сімеоне – молоді гравці, які не надто впливають на долю Довбика. Атлетіко готовий вислухати пропозиції щодо оренд або остаточного продажу. Найперспективнішим вважається Омородіон, тому у нього є шанси залишитися в обоймі "матрацників".

Жоау Феліш, Альваро Мората та Анхель Корреа – найбільш ймовірні "жертви" Довбика. Феліш взагалі вважає своє перебування в Атлетіко нестерпним і сподівається на нову позику в Барселону.

Атлетіко розіб'є скарбничку заради Довбика – Сімеоне поставив дедлайн, але все залежить від України на Євро