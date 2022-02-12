"Я доволен вторым таймом, который мы провели очень хорошо, в отличие от первого. Когда видишь хороший футбол, когда команда в порядке, ты скорее доволен, чем расстроен. Мы имели много моментов во втором тайме, надо продолжать.

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Нам немного не повезло, потому что мы дважды попали в перекладину. Также вратарь соперников совершил несколько хороших сэйвов. Мы могли победить.

4 очка отрыва от Севилья? Всегда тяжело, когда не выиграешь. Ла Лига – по-прежнему сложный турнир для всех", – цитирует Анчелотти AS.

Несмотря на поражение, Реал продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги с 4-очковым отрывом. Уже 15 февраля мадридцы встретятся с ПСЖ в рамках 1/8 финала ЛЧ.

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