"Беллінгем готовий на сто відсотків. Це правда, що він мало тренувався з командою, але він у своїй найкращій формі. Джуд не відчуває болі й зіграє проти Валенсії.

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Те, що ми зробили до цього часу з такою кількістю травм, дуже важливо, я думаю, що команда не здалася. Хороші речі наближаються, і важливі речі наближаються. Ми близькі до повернення Мілітао та Куртуа.

Дата ще не визначена. Але ми повинні скористатися міжнародною перервою, а потім міні-перервою на Кубок Іспанії. У цей час вони будуть працювати з командою, і я думаю, що після 14 квітня, після гри з Мальоркою, вони повернуться на поле", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, через травму Куртуа Андрій Лунін отримав шанс поборотися за позицію "першого номера". Українець зумів довести тренерському штабу, що заслуговує на довіру. З поверненням Куртуа доля Луніна знову буде під питанням.

Зустріч Валенсії, за яку виступає Роман Яремчук, та Реала відбудеться в суботу, 2 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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