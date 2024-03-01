Канадський бігун Альфонсо Девіс фанатично прагне перейти в Реал і спонукає Баварію до трансферу.

Баварія готова продати Девіса влітку цього року за 70 мільйонів євро, повідомляє Bild. У канадця контракт до літа 2025-го, але переговори щодо нової угоди зайшли в глухий кут.

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Альфонсо просить у Баварії підвищення зарплати до 20 мільйонів євро річних. Мюнхенські боси готові виписати максимум 14 млн, що подвоїть нинішній оклад фулбека.

За чутками, під час розмов з Баварією Девіс чітко дає зрозуміти, що хоче продовжити кар'єру тільки в Реалі. Нове керівництво німецького клубу за жодних умов не збирається втрачати гравця безкоштовно.

Альфонсо перейшов у Баварію на початку 2019-го та став одним з найкращих лівих захисників Європи. Він також ефективно може зіграти на лівому фланзі атаки. Останні матчі Баварії Девіс пропустив через травму.