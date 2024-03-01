"Беллингем готов на сто процентов. Это правда, что он мало тренировался с командой, но он в своей лучшей форме. Джуд не чувствует боли и сыграет против Валенсии.

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То, что мы сделали до сих пор с таким количеством травм, очень важно, я думаю, что команда не сдалась. Хорошие вещи приближаются, и важные вещи приближаются. Мы близки к возвращению Милитао и Куртуа.

Дата еще не определена. Но мы должны воспользоваться международным перерывом, а затем мини-перерывом на Кубок Испании. В это время они будут работать с командой, и я думаю, что после 14 апреля, после игры с Мальоркой, они вернутся на поле", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, из-за травмы Куртуа Андрей Лунин получил шанс побороться за позицию "первого номера". Украинец сумел доказать тренерскому штабу, что заслуживает доверия. С возвращением Куртуа судьба Лунина снова будет под вопросом.

Встреча Валенсии, за которую выступает Роман Яремчук, и Реала состоится в субботу, 2 марта. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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