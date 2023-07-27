Реал продолжает свое турне по США. Накануне украинский голкипер Андрей Лунин провел уже второй матч подряд в основе Реала. Несмотря на критику за неуверенную игру в поединке с Миланом ("сливочные" победили со счетом 3:2), наш земляк отыграл полный матч с Манчестер Юнайтед (2:0), став лучшим игроком среди игроков обеих команд.

Лунин помешал планам Реала – в Мадриде разочарованы решением украинца

После матча Карло Анчелотти дал обширный комментарий по игре, однако вспомнил об украинском герое встречи лишь в контексте основного голкипера Реала. "Куртуа чувствует небольшую боль, поэтому не было смысла рисковать. Он сыграет в следующей игре", – цитирует итальянца официальный сайт Реала.

Напомним, испанские СМИ неоднократно отмечали, что Карло Анчелотти открыто не рассчитывает на украинца, а клуб намекал киперу, что ему лучше уйти из команды. Решение Лунина доработать свой контракт даже вызвало разочарование в Реале.

Лунин устроил перфоманс с Манчестер Юнайтед – украинец стал лучшим в матче, сумасшедшая бисиклета от Хоселу