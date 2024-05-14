18 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбудеться легендарний бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. На ринзі зустрінуться українець Олександр Усик (21-0, 14 КО) та британець Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 KO). Подивитися онлайн-трансляцію поєдинку можна ексклюзивно на MEGOGO за підтримки ліцензійного букмекера GGBET.

У серпні 2023 року Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа за одностайним рішенням суддів та захистив титули у суперважкій ваговій категорії. Тайсон Ф'юрі останній раз виходив на ринг 28 жовтня 2023 року проти камерунця Френсіса Нганну та виборов скандальну перемогу за кількістю балів.

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Прогноз букмекерів на бій Усик – Ф'юрі

Експерти GGBET дають такий прогноз на результат зустрічі Усик – Ф'юрі:

перемога Усика – 1,93;

тріумф Ф’юрі – 2,03;

нічия – 22.

Бій, що має всі шанси стати легендарним, може тривати всі 12 раундів (коефіцієнт 1,44), а найбільш вірогідним результатом буде перемога Усика за рішенням суддів (коефіцієнт 2,7).

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На кону довгоочікуваного поєдинку Усик – Ф'юрі опинилися абсолютно всі титули в найбільш престижній вазі. За результатами бою пояси WBA, WBO, IBF, IBO та WBC перейдуть до одного власника. За українця грають його досвід, швидкість, витривалість і ліворукість. За британця – більша антропометрія та незручний стиль.

Де дивитись бій Усик – Ф'юрі

Українці зможуть подивитися цей визначний поєдинок онлайн лише на MEGOGO за підтримки GGBET. Трансляція буде доступна у розділі "Спорт" на MEGOGO або за цим посиланням.