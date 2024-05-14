Ліверпуль не втримав перемогу над Астон Віллою (3:3) у матчі 37 туру АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Мерсисайдці дуже швидко відкрили рахунок у грі. Після удару Елліота Еміліано Мартінес у простій ситуації помилився і не зафіксував м'яч, переправивши його у свої ворота.

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Астон Віллі вдалося відігратися, але до перерви Гакпо вивів Ліверпуль вперед. У другому таймі команда Клоппа забила ще один гол і мала перевагу у два м'ячі. Утім, мерсисайдці не втримали перемогу і дозволили Астон Віллі дві забити. У підсумку нічия 3:3.

Ліверпуль перебуває на третьому місці з 79 очками. Астон Вілла розташувалася на четвертій сходинці з 68 балами.