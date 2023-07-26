Як відомо, 24-річний Лунін ухвалив рішення допрацювати свій контракт із Реалом, який завершується влітку 2024-го. У мадридському клубі від цього не в захваті.

Тренер Реала палко поцілував Луніна перед усією командою – фото емоційного примирення потрапило в ЗМІ

Карло Анчелотті відкрито не розраховує на українця, а клуб натякав кіперу, що йому краще піти з команди. Лунін відмовився, після чого між ним і одним із тренерів викникли певні суперечки. Рішення Луніна залишитися завадило трансферним планам Реала, який збирався знайти сильнішого дублера для Тібо Куртуа на сезон 2023/24. Про це повідомляє Fichajes.

Відповідно, сезон 2023/24, найімовірніше, стане останнім для Луніна у Мадриді. Контракт Андрія завершується через рік, а на цей момент Реал не розглядає можливості підписання нової угоди.

Нагадаємо, Лунін перейшов у Реал із Зорі влітку 2018-го за 8,5 мільйонів євро. За 5 років українець зіграв у складі мадридської команди лише 17 офіційних матчів, у яких пропустив 19 голів. Тричі ходив у оренду – Леганес, Вальядолід і Ов'єдо.

Конфлікт Луніна з тренером Реала: в Іспанії розкрили причини – українець міг стати жертвою неоднозначного рішення