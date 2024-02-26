Вже на 10-й хвилині Васкес увірвався у воротарський і вивів Реал вперед, але гол скасували через фол в атаці. В середині тайму Вінісіус бив з далеку, однак влучив у сітку з зовнішнього боку. У доданий час Вальверде розрядив свою гармату – кіпер Севільї не без проблем витягнув м'яч з-під поперечини і перевів на кутовий.

Реал дотиснув Севілью шедевром Модріча та збільшив відрив на вершині Прімери – лінивий матч для Луніна

Одразу по перерві Федеріко з близької відстані замкнув у стійку. На 52-й хвилині Лунін на інстинктивному рівні зумів зреагувати на розстріл впритул від суперника і врятував Реал від вірного гола. У відповідь Жуніор закручував у дальній кут, але Нюланд у стрибку потягнув. Врятував Реал Лука Модріч, який вийшов на заміну – хорвату вдався дальній удар під праву стійку з рикошетом від каркасу воріт. Як наслідок, 65 очок і 8 пунктів відриву від Барселони.