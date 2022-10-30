"Складний матч. За поточних обставин це нормально. Хороша гра за змістом, але ситуація із пенальті коштувала нам набраних очок. Пенальті в наші воріт не було. М'яч не зачепив руку. Я розмовляв із Асенсіо. Так, позиція не найпростіша, але ліву руку він не використав. А якщо й грав нею, то вона була близькою до тіла. Не знаю, чи вигадали пенальті. Більше нічого не можу сказати.

Історична червона Крооса у відеоогляді матчу Реал – Жирона – 1:1

Тепер наша перевага у Ла Лізі скоротилася до одного очка. У Лізі чемпіонів ми маємо можливість фінішувати на першому місці в групі. Ми маємо зробити це, це важливо. Важливо пройти далі з першого місця", – цитує Анчелотті AS.

Цікаво, що візаві італійця в цьому матчі не протестував би, якби гол Родріго наприкінці матчу таки зарахували. "Думаю, що гол можна було зарахувати. У Жирони подібна ситуація сталася у матчі з Альмерією. Це порушення, згідно з правилами. Якщо є таке правило... Можливо, це правило варто змінити, переглянути його", – заявив наставник Жирони Мічел Санчес.

Реал не зумів обіграти передостанню команду Ла Ліги, але випередив Барселону на вершині таблиці