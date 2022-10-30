Здавалося, після ляпаса в Лізі чемпіонів від РБ Лейпциг (2:3) Реал мав чудові шанси мінімально реабілітуватися. Ще й гра відбувалася на Сантьяго Бернабеу. Проте Жирона, хоч і йде поруч із зоною вильоту, не настільки безнадійна. "Червоно-білі" приїхали в Мадрид не банально відбиватися, а продемонструвати яскраву гру. Відразу зазначимо, що їм це вдалося.

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Вже на перших хвилинах команди обмінялися гострими моментами. Спочатку Модріч у дотик пробив поруч зі стійкою, і ледь не у наступній атаці щось схоже виконав Кастельянос. Бадьорий початок, але фани жадали продовження. Найактивніше старався Родріго, який поступово стає все важливішим виконавцем у схемах Карло Анчелотті. Бразилець змусив голкіпера гостей здійснити кілька класних сейвів, влучав у каркас і загалом був дуже помітним в атаці.

У Жирони не було настільки яскравого лідера, але вона компенсувала все командною роботою. І, варто визнати, була ближчою до забитого м'яча. Зокрема, Фернандес небезпечно пробив головою. Куртуа вже не реагував, але м'яч пройшов повз ціль. Наприкінці тайму вбивчий момент був у Еррери, який потужно зарядив у поперечину.

По перерві гра ста більш в'язкою. Побільшало порушень правил, посипалися жовті картки, тренери почали робити заміни. Все це не сприяло змістовному футболу. Але моменти продовжили виникати, хоч уже й не так часто. Знову міг забивати Валері Фернандес. Куртуа продемонстрував, що чому Андрій Лунін змушений сидіти в запасі. Так, у гравця Жирони зафіксували офсайд, але там все було неочевидно. Забий Фернандес – все вирішував би VAR. Не факт, що на користь Мадрида.

Вже стало традицією, що у скрутний момент на допомогу Реалу приходить Вальверде. Цього разу уругваєць не забив, лише асистувавши. Феде у межах штрафного обігрався з партнером і викотив Вінісіусу практично на порожні ворота. Жуні забив. "Вершкові" цілком могли розвинути успіх, але сьогодні явно був не день Асенсіо. Марко змарнував кілька розкішних шансів біля чужих воріт і привіз катастрофу на власні. Не дуже очевидна гра рукою, рефері йде дивитися повтор і ставить пенальті. Стуані не залишає шансів Куртуа, розвівши м'яч та голкіпера по різних кутах.

Наприкінці матчу Реал пішов на штурм. Навіть забив. Родріго у боротьбі з голкіпером заштовхав м'яч у сітку. Однак рефері вирішив, що бразилець вибив з-під руки зафіксований м'яч. Рахунок не змінився. Зате невдовзі змінилася кількість гравців на полі. Тоні Кроос отрима другу жовту за необов'язковий фол в центрі поля. Навіть у меншості Мадрид цілком міг виривати перемогу. Зовсім трішки не вистачило Рюдігеру, аби стати героєм вечора.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Навіть одне набране очко дозволило Реалу знову стати одноосібним лідером Ла Ліги (відрив від Барселони тепер становить лише одне очко). Жирона покинула передостаннє місце турнірної таблиці й наразі перебуває у групі аутсайдерів, в яких по 10 очок.