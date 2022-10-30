"Сложный матч. При текущих обстоятельствах это нормально. Хорошая игра по содержанию, но ситуация с пенальти стоила нам набранных очков. Пенальти у наших ворот не было. Мяч не задел руку. Я разговаривал с Асенсио. Да, позиция не самая простая, но левую руку он не использовал, а если и играл ею, то она была близка к телу, не знаю, придумали ли пенальти, больше ничего не могу сказать.

Историческая красная Крооса в видеообзоре матча Реал – Жирона – 1:1

Теперь наше преимущество в Ла Лиге сократилось до одного очка. В Лиге чемпионов у нас есть возможность финишировать на первом месте в группе. Мы должны это сделать, это важно. Важно пройти дальше с первого места", – цитирует Анчелотти AS.

Интересно, что визави итальянца в этом матче не протестовал, если бы гол Родриго в конце матча таки засчитали. "Думаю, что гол можно было засчитать. У Жироны подобная ситуация произошла в матче с Альмерией. Это нарушение, согласно правилам. Если есть такое правило... Возможно, это правило следует изменить, пересмотреть его", – заявил наставник Жироны Мичел Санчес.

Реал не сумел обыграть предпоследнюю команду Ла Лиги, но опередил Барселону на вершине таблицы