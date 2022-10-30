Жирона врятувалася від поразки на полі Реала в рамках 12-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

До звітного матчу Жирона йшла передостанньою, але зуміла дати гідний бій лідеру чемпіонату Іспанії. Реал не втримав переможний рахунок, а організувати потужний фінальний штурм завадило вилучення Тоні Крооса. Для німця ця червона картка стала першою за всю професіональну кар'єру.

Реал не зумів обіграти передостанню команду Ла Ліги, але випередив Барселону на вершині таблиці

Навіть одне набране очко дозволило Реалу знову стати одноосібним лідером Ла Ліги (відрив від Барселони тепер становить лише одне очко). Жирона покинула передостаннє місце турнірної таблиці й наразі перебуває у групі аутсайдерів, в яких по 10 очок.