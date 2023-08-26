Початок сезону 2023/24 склався для мадридців катастрофічно. Із результатами все гаразд – три перемоги у трьох турах Ла Ліги. Проблема в іншому – Тібо Куртуа і Едер Мілітао отримали розриви "хрестів" і вибули майже на весь сезон. У суботньому матчі проти Сельти травмувався ще й Вінісіус, на відновлення якому попередньо прогнозують кілька тижнів.

"У попередніх матчах Лунін грав добре": Анчелотті – про дебют Кепи, злість на гравців Реала і травму Вінісіуса

Попри це, італійський тренер не бачить великої проблеми.

"У трьох матчах чемпіонату Іспанії Реал забив 6 голів без Каріма Бензема, з урахуванням травми Вінісіуса. Це означає, що в команди є ресурси. Думаю, наша атака укомплектована.

Якщо ми перемагаємо без Бензема, травмованих Мілітао і Куртуа, то це означає, що команда добре сформована. Травма Вінісіуса не змусить Реал виходити на трансферний ринок. Цифри свідчать самі за себе", – цитує Анчелотті AS.

У літнє трансферне вікно склад Реала поповнили Джуд Беллінгем, Арда Гюлер, Хоселу, Фран Гарсія та Кепа Аррісабалага. З оренди у Мілані повернувся Браїм Діас.

Реал дотиснув Сельту, здобувши перемогу в дебютному матчі Кепи – конкурент Луніна нервував, а Вінісіус травмувався