Карло Анчелотті залишився вірним собі, не ставши проводити великих перестановок у складі. Після перемоги над Альмерією ентренадор лишень прибрав у запас Крооса, випустивши замість нього Камавінгу, а на ворота поставив Кепу. Дива не сталося – Карло обіцяв зробити ставку на баска й почав реалізовувати задумане.

Конкурент Луніна пропустив вже на 3-й хвилині й не вразив загалом, але обійшлося без привозів

Втім, перший тайм дав мізерну надію, що Лунін зможе нав'язати конкуренцію. У першому ж епізоді біля власних воріт Кепа привіз гол, не зумівши нормально вибити подачу з кутового – сфера прилетіла на ногу Бельтрану. Щоправда, голкіпера трішки підштовхнув Ларсен. Це сталося у воротарському майданчику, тож арбітр свиснув фол у атаці.

В середині першого тайму трапився аналогічний епізод, тільки вже без гола. І Ларсен фолив більш явно. Крім того, на 32-й хвилині у Сельти пройшла атака з прострілом, за який Кепа міг би й зачепитись – втім, він цього не зробив, дозволивши Мінгесі замкнути (вийшло по горобцях).

У мінус конкуренту Луніна можна записати погані довгі передачі. Із десяти лонгболів точним були тільки три. Прості передачі низом теж могли бути кращими – точність склала тільки 73% (19 вдалих з 26-ти загалом). Хоча до 70-х хвилин статистика була значно кращою.

В цілому, Кепі дещо не вистачало спокою, що нормально для першої гри. Тим паче, що погано грали усі партнери. Зате новачок зробив чотири сейви, які відняли у Сельти 0,62 очікуваних голи. Особливо небезпечним виявилось замикання метрів з восьми на 52-й хвилині.

Реал зіграв слабко, а Вінісіус травмувався

Із трьох матчів на старті сезону цей виявився найслабшим для Реала. Особливо важким був перший тайм, у якому Сельта мала перевагу за пострілами (8:5), за влучаннями у площину (3:1) та за показником очікуваних голів (0,69 xG проти 0,19 у "вершкових"). Галісійці мали мінімум два моменти, які мали завершитись взяттям воріт.

Про перший ми вже писали – Мінгеса спокійно замикав простріл ударом з правого кута воротарського, але пробив у небо. На 45-й же хвилині Оскар віддав розрізний пас на Бамба, а той переграв Карвахаля й бахнув у дальній кут. М'яч пройшов поруч зі стійкою. Крім того, один із лонгшотів внаслідок рикошету пішов у протихід Кепі, але до гола там було далеко.

В актив Реала до останніх хвилин першого тайму можна було занести тільки фантастичний слалом Вінісіуса, який завершився подачею без замикання. Це сталося на 8-й хвилині, а вже на 11-й бразилець зашкутильгав. Зрештою, його довелося замінити – Жуніор зазнав м'язового пошкодження.

На 43-й же хвилині забив Хоселу, який і замінив Віні. Втім, гол не зарахували через двометровий офсайд.

По перерві мадридці діяли краще, однак ліквідувати загрозу від контратак Сельти підопічним Карло Анчелотті не вдалося. Та і загальна статистика не вражала – 5:5 за ударами при наявності пенальті. 11-метровий на 68-й хвилині заробив Родріго, однак бразилець не зміг його реалізувати. Голкіпер парирував постріл!

Беллінгем – MVP матчу. Саме він приніс перемогу Реалу

Після нереалізованого пенальті у Реала і моментів то не виникало, а сам матч явно тягнув на підсумкову нічию. Втім, перевага в класі далася взнаки – на 81-й хвилині свіжий Кроос навісив з кутового на Хоселу, а той скинув м'яч у воротарський майданчик. Беллінгем же випередив Айду й пробив головою, відкривши рахунок. 1:0!

Саме цей гол і вирішив долю протистояння. Те, що його провів саме Джуд, можна назвати справедливістю. Англієць був найкращим у складі "вершкових" – саме з його пасів Родріго заробив пенальті, а Хоселу забивав з офсайду. Загалом, Беллінгем віддав дві передачі під удар, провів 36 очних паси з 40, виграв чотири єдиноборства з семи та три верхових дуелі з п'яти.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Реала. Мадридці тріумфують у третьому матчі Ла Ліги поспіль, лідируючи в турнірній таблиці.