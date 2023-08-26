Главный тренер Реала Карло Анчелотти не видит необходимости выходить на трансферный рынок в поисках новых футболистов.

Начало сезона 2023/24 сложилось для мадридцев катастрофически. С результатами все хорошо – три победы в трех турах Ла Лиги. Проблема в другом – Тибо Куртуа и Эдер Милитао получили разрывы "крестов" и выбыли почти на весь сезон. В субботнем матче против Сельты травмировался еще и Винисиус, на восстановление которому предварительно прогнозируют несколько недель.

"В предыдущих матчах Лунин играл хорошо": Анчелотти – о дебюте Кепы, злобе на игроков Реала и травме Винисиуса

Несмотря на это итальянский тренер не видит большой проблемы.

"В трех матчах чемпионата Испании Реал забил 6 голов без Карима Бензема, с учетом травмы Винисиуса. Это значит, что у команды есть ресурсы. Думаю, наша атака укомплектована.

Если мы побеждаем без Бензема, травмированных Милитао и Куртуа, значит, команда хорошо сформирована. Травма Винисиуса не заставит Реал выходить на трансферный рынок. Цифры говорят сами за себя", – цитирует Анчелотти AS.

В летнее трансферное окно состав Реала пополнили Джуд Беллингем, Арда Гюллер, Хоселу, Фран Гарсия и Кепа Аррисабалага. Из аренды в Милане вернулся Браим Диас.

Реал дожал Сельту, одержав победу в дебютном матче Кепы – конкурент Лунина нервничал, а Винисиус травмировался