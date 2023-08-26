"У Вінісіуса виникли проблеми, тому ми його замінили. Виглядає, що все не надто серйозно. Він хотів продовжувати грати, але спробував і відчув дискомфорт. Думаю, що він пропустить матч з Хетафе і повернеться після міжнародної паузи.

Неоднозначний дебют Кепи і травма Вінісіуса у відеоогляді матчу Сельта – Реал

Незабитий пенальті? Не знаю, що там сталося. Я сказав Вальверде, щоб бив Модріч. Не розумію, що трапилося. Основним виконавцем 11-метрових є Вінісіус, якого вже не було на полі. Отже, вони вибрали Родріго, і я не мав достатньо часу, щоб сказати їм, що мав бити Модріч. Я трохи сердитий через це.

Кепа добре зіграв. На початку нам було важко позаду, але команда зіграла добре. Зіграти сухий матч – хороший знак. Я думаю, що це була перемога не якості, а самовідданості, тому що у нас було багато негативу: травма Вінісіуса, нереалізований пенальті... Але ми старалися до кінця.

Вважаю, що Кепа заслужив грати. У попередніх матчах Лунін добре захищав ворота. Проти Сельти вийшов Кепа. Як буде далі – побачимо.

Скасований гол Сельти? Я побачив, що Кепу схопили за футболку. Тому, вважаю, рішення арбітра не зарахувати гол є справедливим" – цитує Анчелотті AS.

У наступному турі Ла Ліги Реал прийматиме Хетафе. Цей матч відбудеться 2 вересня.

Реал дотиснув Сельту, здобувши перемогу в дебютному матчі Кепи – конкурент Луніна нервував, а Вінісіус травмувався