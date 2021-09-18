"Зараз я бачу гравця з чудовим дриблінгом. Але в нинішньому сезоні він почав забивати, що додало йому більше впевненості.

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Я не чарівник, а тренер, який повинен додавати своїм гравцям впевненості у їхніх силах. Вони повинні показувати свої якості. Вінісіус вже у кількох матчах тягнув команду на своїх плечах. І йому треба буде це робити, адже він стає досвідченішим гравцем", – цитує Анчелотті AS.

До слова, найрезультативнішим футболістом Реала у поточному сезоні є не Вінісіус Жуніор, а Карім Бензема, в активі якого 5 матчів, 5 голів та 4 асисти. Вже завтра, 19 вересня, "вершкові" протистоятимуть Валенсії, старт зустрічі о 22:00.

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