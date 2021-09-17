Реал презентував третій комплект форми на сезон 2021/22
12:27 - Читать на русском
Королівський клуб оприлюднив фото нового екіпірування на найближчий сезон.
Реал показав третю форму на сезон 2021/22. Фото опубліковані на офіційному сайті клубу. Комплект виконаний у бірюзовому кольорі з білими та чорними вкрапленнями.
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Клуб наголошує, що творці форми надихалися Нульовим кілометром Мадрида – знаменитим місцем, розташованим на площі Пуерта-дель-Соль.
Комплект третьої форми Реала коштує 140 євро. Головна форма "вершкових" на сезон традиційно біла, а друга – синя.
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