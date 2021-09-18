"Сейчас я вижу игрока с прекрасным дриблингом. Но в нынешнем сезоне он начал забивать, что придало ему больше уверенности.

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Я не волшебник, а тренер, который должен придавать своим игрокам уверенности в их силах. Они должны показывать свои качества. Винисиус уже в нескольких матчах тянул команду на своих плечах. И ему надо будет это делать, ведь он становится более опытным игроком", – цитирует Анчелотти AS.

К слову, самым результативным футболистом Реала в этом сезоне является не Винисиус Жуниор, а Карим Бензема, в активе которого 5 матчей, 5 голов и 4 ассиста. Уже завтра, 19 сентября, "сливочные" будут противостоять Валенсии, старт встречи в 22:00.

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