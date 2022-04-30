Особливо виділяються головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті і захисник Марсело, повідомляє MisterChip.

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Італієць став першим тренером, який виграв усі європейські топ-чемпіонати – Іспанія, Англія, Італія, Німеччина та Франція. Також йому єдиному серед наставників Реала вдалося зібрати колекцію з 6 трофеїв – Ла Ліга, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Марсело віднині – найтитулованіший гравець в історії Реала і єдиний іноземний капітан, який привів команду до чемпіонства. Наразі у бразильця 24 трофеї, він випередив Пако Хенто (23).

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