Анчелотті анонсував повернення двох зірок до складу Реала – Лунін може починати хвилюватися
Головний тренер Реала Карло Анчелотті озвучив, коли два лідери "вершкових" зможуть з'явитися на полі.
Захисник Едер Мілітао та воротар Тібо Куртуа отримали важкі травми на початку сезону 2023/24. Обидва вже розпочали тренування і готові повернутися на поле.
"Його б'ють ногами, ображають, свистять": Анчелотті став на захист зірки Реала, якому дістається від суперників
"Після міжнародної паузи Тібо Куртуа та Едер Мілітао повернуться до складу", – цитує Анчелотті Фабріціо Романо.
Нагадаємо, що через травму бельгійця Андрій Лунін отримав шанс поборотися з Кепою за місце в основі. Українець добре впорався зі своїм завданням і заслужив довіру тренерського штабу Реала. З поверненням Куртуа Андрій знову може опинитися на лаві запасних.
До слова, перший матч після міжнародної паузи, яка триватиме з 18 по 29 березня, Реал проведе проти Атлетіка. Ця зустріч запланована на 31 березня.
Валенсія перемогла головних грубіянів Ла Ліги: на Яремчука влаштували полювання, у Довбика з'явився ще один конкурент