Головний тренер Реала Карло Анчелотті озвучив, коли два лідери "вершкових" зможуть з'явитися на полі.

Захисник Едер Мілітао та воротар Тібо Куртуа отримали важкі травми на початку сезону 2023/24. Обидва вже розпочали тренування і готові повернутися на поле.

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"Після міжнародної паузи Тібо Куртуа та Едер Мілітао повернуться до складу", – цитує Анчелотті Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що через травму бельгійця Андрій Лунін отримав шанс поборотися з Кепою за місце в основі. Українець добре впорався зі своїм завданням і заслужив довіру тренерського штабу Реала. З поверненням Куртуа Андрій знову може опинитися на лаві запасних.

До слова, перший матч після міжнародної паузи, яка триватиме з 18 по 29 березня, Реал проведе проти Атлетіка. Ця зустріч запланована на 31 березня.

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