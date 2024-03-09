"Його б'ють ногами, ображають, свистять": Анчелотті став на захист зірки Реала, якому дістається від суперників
Головний тренер Реала Карло Анчелотті закликав змінити ставлення до нападника Вінісіуса.
"Я зазирну на історію та статистику. Ніколи не бачив футболіста, якого б так переслідували, як Вінісіуса. Йому кажуть і роблять все, що завгодно, а що йому залишається робити? Його б'ють ногами, ображають, свистять. А він забиває голи і віддає гольові передачі.
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Я думаю, що всі повинні змінити своє ставлення до Вінісіуса. Ніколи не було такого, щоб такий талановитий гравець так страждав. У Вальєкасі він отримав удар карате по голові і суперник не отримав жовтої картки, а тепер вони просять червону картку за поштовх проти Лейпцига. Коли ви повинні дати оцінку чомусь, ви не повинні дивитися на колір футболки", – цитує Marca наставника "вершкових".
Нагадаємо, що кілька разів протягом сезону Вінісіус скаржився на расизм з боку вболівальників різних клубів.
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