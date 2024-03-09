"Я зазирну на історію та статистику. Ніколи не бачив футболіста, якого б так переслідували, як Вінісіуса. Йому кажуть і роблять все, що завгодно, а що йому залишається робити? Його б'ють ногами, ображають, свистять. А він забиває голи і віддає гольові передачі.

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Я думаю, що всі повинні змінити своє ставлення до Вінісіуса. Ніколи не було такого, щоб такий талановитий гравець так страждав. У Вальєкасі він отримав удар карате по голові і суперник не отримав жовтої картки, а тепер вони просять червону картку за поштовх проти Лейпцига. Коли ви повинні дати оцінку чомусь, ви не повинні дивитися на колір футболки", – цитує Marca наставника "вершкових".

Нагадаємо, що кілька разів протягом сезону Вінісіус скаржився на расизм з боку вболівальників різних клубів.

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