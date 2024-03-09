Анчелотти анонсировал возвращение двух звезд в состав Реала – Лунин может начинать волноваться
Главный тренер Реала Карло Анчелотти озвучил, когда два лидера "сливочных" смогут появиться на поле.
Защитник Эдер Милитао и вратарь Тибо Куртуа получили тяжелые травмы в начале сезона 2023/24. Оба уже приступили к тренировкам и готовы вернуться на поле.
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"После международной паузы Тибо Куртуа и Эдер Милитао вернутся в состав", – цитирует Анчелотти Фабрицио Романо.
Напомним, что из-за травмы бельгийца Андрей Лунин получил шанс побороться с Кепой за место в основе. Украинец хорошо справился со своей задачей и заслужил доверие тренерского штаба Реала. С возвращением Куртуа Андрей снова может оказаться на скамейке запасных.
К слову, первый матч после международной паузы, которая продлится с 18 по 29 марта, Реал проведет против Атлетика. Эта встреча запланирована на 31 марта.
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