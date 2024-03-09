Роман Яремчук встиг відновитися після невеличкого пошкодження. Форвард збірної України, який у минулому турі забивав Реалу, знову з'явився у стартовому складі. Натомість бідолашного Діакабі у центрі оборони замінив турок Ченк Озкачар. Утім, кадрові проблеми "кажанів" виглядали дрібницею у порівнянні з втратами Бордаласа. Останній повернувся на Месталью без обох лідерів атаки – Майораля і Грінвуда. Один з топ-снайперів Прімери (15 м'ячів) вибув до кінця сезону через травму меніска. Натомість скандальний вихованець МЮ пропускав зустріч через дискваліфікацію.

Тим

Команди виходили на поле під акомпанемент сильного дощу. Яремчук був одним з найактивніших у стартовій чверті. Українець, попри щільну опіку з боку Джене та Альдерете, знаходив моменти для вривань у штрафний майданчик Хетафе. Спочатку Роман небезпечно прострілював вздовж воротарського, а згодом лайнсмен зафіксував у нього суперечливий офсайд. В обох випадках Яремчук тікав від Джене.

Тренер Яремчука пояснив проблеми українця після переходу у Валенсію

На 16-й хвилині "кажани" ледь не скористалися провалом на лівому фланзі оборони мадридців. Гайя довгою передачею знайшов вільного Пепелу, а той елегантно в дотик переправив на Каноса, що вистрелив над поперечкою. Гості відповіли слабким ударом Іглесіаса з середньої дистанції – Мамардашвілі на місці.

Екс-вихованця Барси Аленью лупили і по ногах, і по обличчю. Хаві Герра за свою відмашку міг отримати жовту, проте рефері пробачив кантерано Валенсії в середині першого тайму. Натомість Уго Дуро ризикував у боротьбі з Джене, виштовхуючи центрбека "асулонес" за межі поля у власному штрафному. Команди діяли у невисокому темпі. Хетафе компактно захищався у блоці 4-4-2, "лос чес" майже не атакували через середину і зупинялися у фінальній третині.

Мата завалився у боротьбі з Фульк'є. Француз, можливо, допомагав собі руками, та рефері навіть не думав призначати пенальті, і справедливо. Валенсія несподівано вийшла вперед. Канос виконав класну вертикальну передачу вперед, Гайя пропустив сферу на Дуро, а далі – виконання топ-рівня. Уго ефектно перекинув Сорію, який вийшов з воріт. У сітці опинився ще й Альдерете, намагаючись вибити м'яча ціною можливої травми.

Екс-форвард Реала забив свій 12-й гол у чемпіонаті (лише на два менше, ніж в Довбика) і святкував з футболкою Діакабі. Сенегалець, нагадаємо, пропустить близько року через жахливий вивих коліна у матчі з Реалом. 1:0 до перерви. На двох команди створили лише один великий шанс, а єдиний удар "кажанів" у площину завершився результативно.

Другий тайм розпочався з супермоменту гостей. Мілья виконав стандарт на дальню стійку, Альдерете головою скинув на Мату, а ветеран не зумів переграти Мамардашвілі ударом впритул. Грузинський кіпер блискуче склався, не дозволивши пробити собі поміж ніг. А потім гравці Хетафе почали діяти брудно. Яремчук, зокрема, постраждав у боротьбі з Джене, який завалив українця на газон і буцнув ногою в голову. Роман довго корчився від болю, але з допомогою лікарів все ж зумів продовжити гру.

Хетафе після перерви виглядав гостріше. Мамардашвілі паририрував перед собою удар від Латаси метрів з 20-и, Мата першим встиг на добивання, але промахнувся. Щоправда, за мить до цього лайнсмен підняв прапорець – офсайд.

Тим часом полювання на Яремчука не припинялося. На 69-й хвилині українець розігнав атаку, отримавши передачу від Франа, відпасував ліворуч на вільного Петера Федеріко... і отримав підступний удар від Альдерете у спину.

Роман підвівся, але вже через дві хвилини Бараха замінив його від гріха подалі. Наш форвард не завдав у підсумку жодного удару по воротах, але був корисним для команди. Опускався в опорну зону, відтягував на себе захисників, якісно виглядав у боротьбі.

Хетафе намагався тиснути і майже вирвав нічию. "Кажанів" в ендшпілі врятував неймовірний Мамардашвілі, виконавши сейв після удару Альвареса головою. Та все ж Валенсія втримала домашню перемогу і піднялась на 8 сходинку (40 очок). Команда Бордаласа залишилась на 11 місці (35 балів).