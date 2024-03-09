Валенсія перемогла головних грубіянів Ла Ліги: на Яремчука влаштували полювання, у Довбика з'явився ще один конкурент
Валенсія мінімально обіграла Хетафе вдома у 28 турі Ла Ліги (1:0). Звіт матчу читайте на "Футбол 24".
Роман Яремчук встиг відновитися після невеличкого пошкодження. Форвард збірної України, який у минулому турі забивав Реалу, знову з'явився у стартовому складі. Натомість бідолашного Діакабі у центрі оборони замінив турок Ченк Озкачар. Утім, кадрові проблеми "кажанів" виглядали дрібницею у порівнянні з втратами Бордаласа. Останній повернувся на Месталью без обох лідерів атаки – Майораля і Грінвуда. Один з топ-снайперів Прімери (15 м'ячів) вибув до кінця сезону через травму меніска. Натомість скандальний вихованець МЮ пропускав зустріч через дискваліфікацію.
Команди виходили на поле під акомпанемент сильного дощу. Яремчук був одним з найактивніших у стартовій чверті. Українець, попри щільну опіку з боку Джене та Альдерете, знаходив моменти для вривань у штрафний майданчик Хетафе. Спочатку Роман небезпечно прострілював вздовж воротарського, а згодом лайнсмен зафіксував у нього суперечливий офсайд. В обох випадках Яремчук тікав від Джене.
Тренер Яремчука пояснив проблеми українця після переходу у Валенсію
На 16-й хвилині "кажани" ледь не скористалися провалом на лівому фланзі оборони мадридців. Гайя довгою передачею знайшов вільного Пепелу, а той елегантно в дотик переправив на Каноса, що вистрелив над поперечкою. Гості відповіли слабким ударом Іглесіаса з середньої дистанції – Мамардашвілі на місці.
Екс-вихованця Барси Аленью лупили і по ногах, і по обличчю. Хаві Герра за свою відмашку міг отримати жовту, проте рефері пробачив кантерано Валенсії в середині першого тайму. Натомість Уго Дуро ризикував у боротьбі з Джене, виштовхуючи центрбека "асулонес" за межі поля у власному штрафному. Команди діяли у невисокому темпі. Хетафе компактно захищався у блоці 4-4-2, "лос чес" майже не атакували через середину і зупинялися у фінальній третині.
Мата завалився у боротьбі з Фульк'є. Француз, можливо, допомагав собі руками, та рефері навіть не думав призначати пенальті, і справедливо. Валенсія несподівано вийшла вперед. Канос виконав класну вертикальну передачу вперед, Гайя пропустив сферу на Дуро, а далі – виконання топ-рівня. Уго ефектно перекинув Сорію, який вийшов з воріт. У сітці опинився ще й Альдерете, намагаючись вибити м'яча ціною можливої травми.
Екс-форвард Реала забив свій 12-й гол у чемпіонаті (лише на два менше, ніж в Довбика) і святкував з футболкою Діакабі. Сенегалець, нагадаємо, пропустить близько року через жахливий вивих коліна у матчі з Реалом. 1:0 до перерви. На двох команди створили лише один великий шанс, а єдиний удар "кажанів" у площину завершився результативно.
Другий тайм розпочався з супермоменту гостей. Мілья виконав стандарт на дальню стійку, Альдерете головою скинув на Мату, а ветеран не зумів переграти Мамардашвілі ударом впритул. Грузинський кіпер блискуче склався, не дозволивши пробити собі поміж ніг. А потім гравці Хетафе почали діяти брудно. Яремчук, зокрема, постраждав у боротьбі з Джене, який завалив українця на газон і буцнув ногою в голову. Роман довго корчився від болю, але з допомогою лікарів все ж зумів продовжити гру.
Хетафе після перерви виглядав гостріше. Мамардашвілі паририрував перед собою удар від Латаси метрів з 20-и, Мата першим встиг на добивання, але промахнувся. Щоправда, за мить до цього лайнсмен підняв прапорець – офсайд.
Тим часом полювання на Яремчука не припинялося. На 69-й хвилині українець розігнав атаку, отримавши передачу від Франа, відпасував ліворуч на вільного Петера Федеріко... і отримав підступний удар від Альдерете у спину.
Роман підвівся, але вже через дві хвилини Бараха замінив його від гріха подалі. Наш форвард не завдав у підсумку жодного удару по воротах, але був корисним для команди. Опускався в опорну зону, відтягував на себе захисників, якісно виглядав у боротьбі.
Хетафе намагався тиснути і майже вирвав нічию. "Кажанів" в ендшпілі врятував неймовірний Мамардашвілі, виконавши сейв після удару Альвареса головою. Та все ж Валенсія втримала домашню перемогу і піднялась на 8 сходинку (40 очок). Команда Бордаласа залишилась на 11 місці (35 балів).