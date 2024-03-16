Головний тренер Реала Карло Анчелотті після матчу проти Осасуни у 29-му турі Прімери оцінив гру Андрія Луніна, який став основним кіпером за відсутності травмованого Тібо Куртуа.

У матчі Осасуна – Реал (2:4) Андрій Лунін пропустив 2 голи. Очікується, що після міжнародної паузи вже буде готовий Тібо Куртуа, який у поточному сезоні ще не виходив на поле через травму коліна. У неділю, 31 березня, мадридці зіграють проти Атлетіка Більбао, але Карло Анчелотті не поспішає заздалегідь віддавати Куртуа місце у старті.

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"Лунін? Ми з'ясували, що у нас є чудовий воротар. З ним ми почуваємося у безпеці, він додає впевненості. Подивимося, як Куртуа і Мілітао повернуться після серйозних травм. Поспішати ми не будемо", – цитує Анчелотті Marca.

У сезоні 2023/24 Лунін зіграв за Реал 23 поєдинки. Пропустив 19 голів і 10 разів залишив ворота "сухими".

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