Реал Мадрид переміг Осасуну в 29-му турі Ла Ліги. Андрій Лунін пропустив 2 голи. Дивіться відео голів і огляд матчу Осасуна – Реал на "Футбол 24".

Реал, який грав без дискваліфікованого Джуда Беллінгема, швидко повів у рахунку – відзначився Вінісіус. У другому таймі бразилець оформив дубль, але отримав жовту картку, через яку пропустить матч проти Атлетіка з Більбао.

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Андрій Лунін здійснив два сейви, довгим пасом розпочав результативну атаку, коли забивав Діас, і пропустив два голи. До першого питань немає – після подачі кутового памплонці буквально впритул розстріляли нашого кіпера. А от за другий гол, пропущений наприкінці гри, Луніну має бути прикро. Андрій пропустив м'яч поміж ніг. А в наступному матчі проти Атлетіка очікується повернення тібо Куртуа...

На останніх секундах 18-річний Арда Гюлер ледь не поклав шедевр. Турок наважився на удар з центра поля, але влучив у поперечину.

2:4 – Реал продовжує лідирувати у Прімері (72 очки). Осасуна посідає 10 місце (36 балів).